Hesburger відкриває виробництво в Борисполі: перша фінська промислова інвестиція в Україну з початку війни

Фінська мережа швидкого харчування Hesburger відкрила виробничий комплекс з виготовлення котлет для бургерів і складський розподільчий центр у місті Бориспіль. Інвестиції у проєкт склали 7,3 млн євро, що стало першою фінською промисловою інвестицією в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

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Про це йдеться у релізі компанії.

Новий виробничий та логістичний центр створить 10 нових робочих місць, а загалом в Україні Hesburger вже працевлаштував 75 співробітників.

"Це значний крок у зміцненні нашої конкурентної позиції в Україні. Новий комплекс закладає міцний фундамент для подальшого розвиткуфін бізнесу, розширення мережі ресторанів та виготовлення наших бургерів із високоякісних місцевих інгредієнтів", – зазначив Карі Салмела, генеральний директор Hesburger Finland.

Будівництво комплексу тривало довше, ніж планувалося, і двічі зупинялося через війну. Ванда Замічка-Бергедаль, генеральний директор Hesburger в Україні, подякувала за підтримку українським партнерам, зокрема Міністерству інфраструктури, Міністерству економіки, Київській обласній державній адміністрації та Бориспільській районній державній адміністрації.

Посол Фінляндії в Україні Тар'я Фернандес підкреслила, що відкриття виробництва Hesburger – це приклад справжньої підтримки України фінськими компаніями:

"Поки багато інвесторів лише говорять, фіни діють. Hesburger – одна з компаній, які проявляють сміливість у складні часи, і їхній внесок помітний не лише в Україні, а й у всьому світі", – зазначила дипломат.

Hesburger продовжує розвиток в Україні

Компанія планує розширення мережі ресторанів в Україні вже цього року, але водночас підкреслює, що її головне прагнення – настання миру.

Hesburger відома своїми фірмовими соусами, що виробляються на власних заводах у Фінляндії та Литві, а також використанням 100% яловичини у своїх бургерах.

Фінський бренд працює на ринку швидкого харчування понад 50 років. Заснований Гейккі та Кірсті Салмела у 1966 році, сімейний бізнес переріс у міжнародну компанію з мережею у 9 країнах. Hesburger має 7 закладів в Україні (у Києві та Київській області), 269 у Фінляндії, 64 у Литві, 53 в Естонії, 53 у Латвії, 32 у Болгарії, 2 у Німеччині та 1 у Польщі.

Загалом у компанії працює понад 9 100 осіб, з яких понад 6 000 – у Фінляндії.

Нагадаємо, Hesburger відновлює роботу чотирьох з семи своїх ресторанів в Україні (усі вони розташовані в Києві та Київській області).