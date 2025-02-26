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Рада ратифікувала угоду між Україною та Фінляндією щодо фінансування проєктів
Верховна Рада України 26 лютого прийняла закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки щодо проєктів, що фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду (ФУІФ)". Грантову частину угоди у розмірі не менше 35% покриватиме фінська сторона.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України. "Ратифікація Рамкової угоди дозволить залучати кошти від Фінської сторони за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду", — йдеться у повідомленні відомства.
Завдяки угоді фінансуватимуться важливі проєкти, що допоможуть у відновленні та зміцненні економіки нашої країни. Зазначається, що програма ФУІФ передбачає надання пільгових кредитів для фінансування проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток України. Пільгові умови надання кредитів забезпечуватимуться за рахунок грантової частини фінсько-українського інвестиційного фонду, що складатиме не менше 35%.
На що підуть гранти?
Гранти будуть використовуватись для:
- обслуговування кредитів (повне покриття процентних платежів фінською стороною);
- погашення частини основної суми кредиту (обсяг визначатиметься для кожного проєкту окремо в рамках грантової складової).
При цьому експортно-кредитне агентство Фінляндії Finnvera Plc забезпечить кредити 100% гарантією.
Що таке рамкова угода?
Рамкова угода — документ, який визначає домовленість сторін про те, як буде відбуватися співпраця. Згодом ці домовленості мають (імовірно, з деякими змінами) втілитися в конкретних договорах (контрактах). Умови рамкової угоди не є остаточними й деталізованими.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили рамкову угоду про корисні копалини та запевнив, що вона не передбачає жодних боргів для Києва.