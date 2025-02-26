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Рада ратифікувала угоду між Україною та Фінляндією щодо фінансування проєктів

прапор Фінляндії, прапор України
Україна в Фінляндія розвивають співпрацю. Фото: Вікіпедія

Верховна Рада України 26 лютого прийняла закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки щодо проєктів, що фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду (ФУІФ)". Грантову частину угоди у розмірі не менше 35% покриватиме фінська сторона.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України. "Ратифікація Рамкової угоди дозволить залучати кошти від Фінської сторони за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду", — йдеться у повідомленні відомства.

Завдяки угоді фінансуватимуться важливі проєкти, що допоможуть у відновленні та зміцненні економіки нашої країни. Зазначається, що програма ФУІФ передбачає надання пільгових кредитів для фінансування проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток України. Пільгові умови надання кредитів забезпечуватимуться за рахунок грантової частини фінсько-українського інвестиційного фонду, що складатиме не менше 35%.

На що підуть гранти?

Гранти будуть використовуватись для:

  • обслуговування кредитів (повне покриття процентних платежів фінською стороною); 
  • погашення частини основної суми кредиту (обсяг визначатиметься для кожного проєкту окремо в рамках грантової складової).

При цьому експортно-кредитне агентство Фінляндії Finnvera Plc забезпечить кредити 100% гарантією.

Що таке рамкова угода?

Рамкова угода — документ, який визначає домовленість сторін про те, як буде відбуватися співпраця. Згодом ці домовленості мають (імовірно, з деякими змінами) втілитися в конкретних договорах (контрактах). Умови рамкової угоди не є остаточними й деталізованими.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили рамкову угоду про корисні копалини та запевнив, що вона не передбачає жодних боргів для Києва.

Автор:
Тетяна Ковальчук