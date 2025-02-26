Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Финляндией о финансировании проектов

Верховная Рада Украины 26 февраля приняла закон "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики относительно проектов, финансируемых по программе Финско-украинского инвестиционного фонда (ФУИФ)". Грантовую часть сделки в размере не менее 35% будет покрывать финская сторона.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины. "Ратификация Рамочного соглашения позволит привлекать средства от Финской стороны по программе Финско-украинского инвестиционного фонда ", — говорится в сообщении ведомства.

Благодаря соглашению будут финансироваться важные проекты, которые помогут в восстановлении и укреплении экономики страны. Отмечается, что программа ФУИФ предусматривает предоставление льготных кредитов для финансирования проектов, направленных на социально-экономическое развитие Украины. Льготные условия предоставления кредитов будут обеспечиваться за счет грантовой части финансово -украинского инвестиционного фонда, что составит не менее 35%.

На что пойдут гранты?

Гранты будут использоваться для :

обслуживание кредитов (полное покрытие процентных платежей финской стороной) ;

стороной) погашение части основной суммы кредита (объем определяется для каждого проекта отдельно в рамках грантовой составляющей).

При этом экспортно- кредитное агентство Финляндии Finnvera Plc обеспечит кредитовать 100% гарантией.

Что такое рамочное соглашение?

Рамочное соглашение — документ, который определяет договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество. Впоследствии эти договорённости должны (вероятно, с некоторыми изменениями) воплотиться в контракте. Условия рамочного соглашения не являются окончательными и детализированными.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых и заверил, что оно не предусматривает никаких долгов для Киева.