Фінська Hesburger планує інвестувати понад 12 млн євро у розвиток мережі ресторанів в Україні

Фінська мережа швидкого харчування Hesburger планує інвестувати понад 12 мільйонів євро у відкриття не менше 10 нових ресторанів у західних регіонах України протягом наступних п’яти років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на зустріч заступниці Міністра агрополітики України Оксани Осьмачко з CEO East Office of Finnish Industries Янне Харджунпаа та CEO Hesburger Ukraine Вандою Заміцькою-Бергендейл.

Це частина ширшої стратегії розширення компанії, яка попри війну бачить Україну як перспективний ринок для розвитку.

Попри війну, Hesburger активно розвиває свою присутність на українському ринку. У березні 2025 року компанія вже відкрила під Києвом виробничо-складський комплекс вартістю 7,3 млн євро, здатний виготовляти до 6 тонн м’яса щодоби. Це стало першою промисловою інвестицією з Фінляндії в Україну після початку повномасштабної війни.

Наразі мережа має сім ресторанів у Києві та Київській області, в яких працює близько 75 співробітників. Подальше розширення дозволить не лише збільшити кількість закладів, а й створити нові робочі місця, що є особливо важливим для західних регіонів.

У Міністерстві агрополітики наголошують, що зацікавленість фінського бізнесу — це потужний сигнал довіри до економічної стабільності України, а також доказ того, що міжнародні інвестори бачать у нашій державі перспективного партнера для розвитку агропереробки, інфраструктури та торгівлі.

Нагадаємо, у березні Hesburger відкрила виробничий комплекс з виготовлення котлет для бургерів і складський розподільчий центр у місті Бориспіль. Інвестиції у проєкт склали 7,3 млн євро, що стало першою фінською промисловою інвестицією в Україну з початку повномасштабного вторгнення.