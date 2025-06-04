Франция и Бельгия тормозят план ЕС по запрету импорта российского СПГ

Франция и Бельгия — два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейском Союзе — выступили с осторожностью по поводу плана Еврокомиссии о полном отказе от российского газа до 2027 года.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rolitico.

Страны требуют дополнительных гарантий и глубочайшего анализа последствий, прежде чем принимать решение о поддержке инициативы.

Франция, являющаяся лидером среди импортеров российского СПГ в ЕС, выступает за постепенный переход к альтернативным поставщикам, в частности Катару. Министр энергетики страны Марк Ферраччи отметил, что Париж поддерживает уже существующую стратегию диверсификации поставок.

Бельгия, второй по величине импортер , требует обнародования подробной экономической оценки последствий отказа от российского газа. Министр энергетики Бельгии Матье Бие отметил, что страна планирует провести технические консультации по влиянию запрета на национальную инфраструктуру СПГ.

В то же время, Испания и Нидерланды — третий и четвертый по объему покупатели российского СПГ — поддерживают планы Еврокомиссии. Обе страны готовы прекратить краткосрочные закупки еще в этом году и разорвать долгосрочные контракты к 2027 году. Испания обязана покупать газ у российской компании "Новатек" до 2042 года, согласно контракту с компанией Naturgy.

В 2023 году четыре страны импортировали 16,77 млн тонн российского СПГ – это 97% всего импорта ЕС и более половины всего экспорта России. Стоимость закупок составила более 6 миллиардов евро.

Еврокомиссия планирует официально представить законодательное предложение о постепенном отказе от импорта российского СПГ уже в следующем месяце. Однако сопротивление Франции, Бельгии, а также ожидаемая позиция Венгрии и Словакии могут существенно усложнить процесс принятия решения.

Напомним, в апреле в Европейском Союзе решили отказаться от идеи запрещения импорта российского сжиженного природного газа в будущих санкционных пакетах.