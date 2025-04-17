В ЕС отказались от идеи запрещения импорта российского СПГ: в чем причина

В Европейском Союзе решили отказаться от идеи запрета импорта российского сжиженного природного газа ( СПГ ) в будущих санкционных пакетах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников ЕС.

Почему не будет санкций

Отмечается, что в ЕС решили отказаться от этой идеи из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности альтернативных источников СПГ.

Европейская комиссия планирует разработать план отказа от российских энергоносителей до 2027 года. Его могут представить уже в начале мая.

В последний раз Еврокомиссия обсуждала идею запрета на импорт российского СПГ с правительствами стран ЕС в январе, завершая работу над 16 пакетом санкций. Ожидается, что ЕС должен ввести 17 пакет санкций против России до июня. Однако чиновники говорят, что работа над мерами продвигается медленно.

Боятся зависимости от США

В свою очередь президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что хочет, чтобы ЕС покупал больше американского газа. Он заявил, что ЕС сможет получить отсрочку от американских пошлин только в том случае, если согласится покупать энергоносители из США на сумму 350 миллиардов долларов.

Один из чиновников заявил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ. Кроме того, чиновники стран ЕС также боятся попасть в новую зависимость от США, являющихся третьим по величине поставщиком газа в блок после России и Норвегии.

Недавно в СМИ появилась информация, что Европейский Союз готовится расторгнуть последние долгосрочные контракты на поставку российского газа, а европейские юристы изучают возможности, освободившие компании от обязанности выплачивать России штрафы за разрыв сделок.

Европа наращивает импорт СПГ на рекордные уровни

Европейский рынок сжиженного природного газа зафиксировал рекордный сезонный уровень импорта. Для Европы рост поставок СПГ чрезвычайно важен, ведь регион готовится к заполнению газовых хранилищ на следующий отопительный сезон.

Поступление дополнительных партий СПГ уже сказалось на рынке – цены на газ в Европе снизились примерно на 30%.

Добавим, в 2024 году импорт газа из России в Европу впервые за два года войны превысил поставки из США, несмотря на то, что европейские страны прилагают значительные усилия для снижения зависимости от российского голубого топлива.