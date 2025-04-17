У ЄС відмовились від ідеї заборони імпорту російського СПГ: у чому причина

У Європейському Союзі вирішили відмовилися від ідеї заборони імпорту російського скрапленого природного газу ( СПГ ) в майбутніх санкційних пакетах.

Про це пише Reuters з посиланням чиновників ЄС.

Чому не буде санкцій

Зазначається, що в ЄС вирішили відмовитися від цієї ідеї через опір деяких урядів і невизначеність щодо альтернативних джерел СПГ.

Натомість Європейська комісія планує розробити план відмови від російських енергоносіїв до 2027 року. Його можуть представити вже на початку травня.

Зазначено, що востаннє Єврокомісія обговорювала ідею заборони на імпорт російського СПГ з урядами країн ЄС у січні, завершуючи роботу над 16 пакетом санкцій. Очікується, що ЄС має запровадити 17-й пакет санкцій проти Росії до червня. Проте чиновники кажуть, що робота над заходами просувається повільно.

Бояться залежності від США

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що хоче, аби ЄС купував більше американського газу. Він заявив, що ЄС зможе отримати відстрочку від американських мит лише в тому випадку, якщо погодиться купувати енергоносії зі США на суму $350 мільярдів.

Один з чиновників заявив, що Єврокомісія не хоче ризикувати втратою російського СПГ. Крім того, урядовці країн ЄС також бояться потрапити в нову залежність від США, які є третім за величиною постачальником газу до блоку після Росії та Норвегії.

Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація, що Європейський Союз готується розірвати останні довгострокові контракти на постачання російського газу, а європейські юристи вивчають можливості, які б звільнили компанії від обов’язку виплачувати Росії штрафи за розрив угод.

Європа нарощує імпорт СПГ до рекордних рівнів

Європейський ринок скрапленого природного газу зафіксував рекордний сезонний рівень імпорту. Для Європи зростання постачань СПГ є надзвичайно важливим, адже регіон готується до заповнення газових сховищ на наступний опалювальний сезон.

Надходження додаткових партій СПГ вже позначилося на ринку – ціни на газ у Європі знизилися приблизно на 30%.

Додамо, в 2024 році імпорт газу з Росії до Європи вперше за майже два роки війни перевищив поставки з США, попри те, що європейські країни докладають значних зусиль для зниження залежності від російського блакитного палива.