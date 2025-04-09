Трамп висунув ЄС вимогу для зниження мит: що пропонує

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Європейський союз зможе отримати відстрочку від американських мит лише в тому випадку, якщо погодиться купувати енергоносії зі США на суму $350 мільярдів.

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Про це пише Politico.

Зазначається, що такі слова Трампа стали відповіддю на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше розповіла про пропозицію знизити європейські тарифи до нуля на промислові товари й автівки зі США за умови взаємності з боку Вашингтона.

На уточнення журналіста, чи достатньо цього для Штатів, Трамп відповів заперечно.

"У нас дефіцит з Європейським Союзом у розмірі 350 мільярдів доларів, і він швидко зникне. Один зі способів, як це може легко і швидко зникнути, полягає в тому, що їм доведеться купувати нашу енергію… Ми можемо скинути 350 мільярдів доларів за один тиждень. Вони повинні купити і взяти на себе зобов'язання купити таку ж кількість енергії", - наголосив очільник Білого дому.

Як пише видання, ідея купувати більше американської енергії не нова — фон дер Ляєн ще раніше пропонувала це, зокрема закупівлі зрідженого газу. Але США не надали чіткого плану щодо того, як реалізувати це на практиці.

Трамп зауважив, що якщо навіть ЄС і знизить мита на американські автомобілі до 2,5% або навіть до нуля, цього недостатньо. На його думку, Європа використовує не лише мита, а й так звані «немонетарні барʼєри» — це стандарти безпеки та регуляції, які нібито унеможливлюють продаж американських товарів у Європі.

Раніше Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які вели переговори.

Нагадаємо, Європейський Союз планує ввести мита на імпорт американських товарів обсягом до 28 мільярдів доларів у відповідь на нові тарифи Трампа.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що тарифи США є "важливим поворотним моментом". Також дипломатка підтвердила готовність ЄС брати участь у переговорах зі США, водночас "чітко давши зрозуміти, що ЄС готовий захищати свої інтереси за допомогою пропорційних контрзаходів, якщо це буде необхідно".

Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості спільно працювати з партнерами у відповідь на цю нову реальність для світової економіки, визнаючи, що кожен торговельний партнер діятиме відповідно до своїх власних пріоритетів.