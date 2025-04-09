Трамп выдвинул ЕС требование для снижения пошлин: что предлагает

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Европейский союз сможет получить отсрочку от американских пошлин только в том случае, если согласится покупать энергоносители из США на сумму 350 миллиардов долларов.

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Об этом пишет Politico.

Отмечается, что такие слова Трампа стали ответом на заявление президентки Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, ранее рассказавшей о предложении снизить европейские тарифы до нуля на промышленные товары и автомобили из США при условии взаимности со стороны Вашингтона.

На уточнение журналиста, достаточно ли этого для Штатов, Трамп ответил отрицательно.

"У нас дефицит с Европейским Союзом в размере 350 миллиардов долларов, и он быстро исчезнет. Один из способов, как это может легко и быстро исчезнуть, заключается в том, что им придется покупать нашу энергию… Мы можем сбросить 350 миллиардов долларов за одну неделю. Они должны купить и взять на себя обязательство купить такое же количество энергии", — сказал он.

Как пишет издание, идея покупать больше американской энергии не нова — фон дер Ляен еще раньше предлагала это, в частности, закупки сжиженного газа. Но США не предоставили четкий план относительно того, как реализовать это на практике.

Трамп отметил, что если даже ЕС и снизит пошлины на американские автомобили до 2,5% или даже до нуля, этого недостаточно. По его мнению, Европа использует не только пошлины, но и так называемые «немонетарные барьеры» — это стандарты безопасности и регуляции, которые якобы делают невозможным продажу американских товаров в Европе.

Ранее Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые вели переговоры.

Напомним, Европейский Союз планирует ввести пошлины на импорт американских товаров в размере до 28 миллиардов долларов в ответ на новые тарифы Трампа.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что тарифы США являются "важным поворотным моментом". Также дипломат подтвердила готовность ЕС участвовать в переговорах с США, в то же время "четко дав понять, что ЕС готов защищать свои интересы с помощью пропорциональных контрмер, если это будет необходимо".

Урсула фон дер Ляен отметила важность совместно работать с партнерами в ответ на эту новую реальность для мировой экономики, признавая, что каждый торговый партнер будет действовать в соответствии со своими собственными приоритетами.