- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Европа наращивает импорт СПГ на рекордные уровни на фоне падения спроса в Азии
Европейский рынок сжиженного природного газа ( СПГ ) зафиксировал рекордный сезонный уровень импорта. Причиной тому стало резкое снижение спроса на СПГ в Азии, особенно в Китае, что заставило поставщиков перенаправить поставки на европейские рынки.
Об этом пишет Вloomberg.
По данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, объемы поставок СПГ в терминалы в северо-западной и восточной Европе превышают не только средние сезонные показатели, но и рекорды, зафиксированные с 2017 года.
Китай сокращает закупки СПГ
Азиатский спрос на СПГ существенно снизился, что наиболее заметно в Китае. Согласно прогнозам компании Kpler, в марте импорт СПГ в Китае сократится на 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Это связано как с замедлением экономики, так и высокими запасами газа после теплой зимы.
Уменьшение спроса на азиатских рынках позволило трейдерам переориентировать поставки в Европу, где цены на газ остаются более привлекательными. В результате европейские страны смогли получить дополнительные объемы СПГ на более выгодных условиях.
Европа готовится к заполнению газовых хранилищ
Для Европы рост поставок СПГ чрезвычайно важен, ведь регион готовится к заполнению газовых хранилищ на следующий отопительный сезон. В 2024 году страны ЕС потребуют существенных объемов импортного газа из-за ограниченного предложения со стороны традиционных поставщиков.
Поступление дополнительных партий СПГ уже сказалось на рынке – цены на газ в Европе снизились примерно на 30% с февральского пика. Однако эксперты предупреждают, что ситуация может измениться, если спрос в Азии возобновится или возникнут перебои в поставках.
Добавим, в 2024 году импорт газа из России в Европу впервые за почти два года войны превысил поставки из США, несмотря на то, что европейские страны прилагают значительные усилия для снижения зависимости от российского голубого топлива.