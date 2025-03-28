Європа нарощує імпорт СПГ до рекордних рівнів на тлі падіння попиту в Азії

Європейський ринок скрапленого природного газу (СПГ) зафіксував рекордний сезонний рівень імпорту. Причиною цього стало різке зниження попиту на СПГ в Азії, особливо в Китаї, що змусило постачальників перенаправити поставки на європейські ринки.

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Про це пише Вloomberg.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, обсяги поставок СПГ до терміналів у північно-західній та східній Європі перевищують не лише середні сезонні показники, а й рекорди, зафіксовані з 2017 року.

Китай скорочує закупівлі СПГ

Азійський попит на СПГ суттєво знизився, що найбільш помітно в Китаї. Згідно з прогнозами компанії Kpler, у березні імпорт СПГ у Китаї скоротиться на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Це пов'язано як із сповільненням економіки, так і з високими запасами газу після теплої зими.

Зменшення попиту на азійських ринках дозволило трейдерам переорієнтувати поставки в Європу, де ціни на газ залишаються привабливішими. У результаті європейські країни змогли отримати додаткові обсяги СПГ на вигідніших умовах.

Європа готується до заповнення газових сховищ

Для Європи зростання постачань СПГ є надзвичайно важливим, адже регіон готується до заповнення газових сховищ на наступний опалювальний сезон. У 2024 році країни ЄС потребуватимуть суттєвих обсягів імпортного газу через обмежену пропозицію з боку традиційних постачальників.

Надходження додаткових партій СПГ вже позначилося на ринку – ціни на газ у Європі знизилися приблизно на 30% з лютневого піку. Однак експерти попереджають, що ситуація може змінитися, якщо попит в Азії відновиться або виникнуть перебої в поставках.

Додамо, в 2024 році імпорт газу з Росії до Європи вперше за майже два роки війни перевищив поставки з США, попри те, що європейські країни докладають значних зусиль для зниження залежності від російського блакитного палива.