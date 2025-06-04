Франція та Бельгія гальмують план ЄС щодо заборони імпорту російського СПГ

Франція та Бельгія — два найбільші покупці російського зрідженого природного газу (СПГ) у Європейському Союзі — виступили з обережністю щодо плану Єврокомісії про повну відмову від російського газу до 2027 року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Рolitico.

Країни вимагають додаткових гарантій і глибокого аналізу наслідків, перш ніж ухвалювати рішення про підтримку ініціативи.

Франція, яка є лідером серед імпортерів російського СПГ у ЄС, виступає за поступовий перехід до альтернативних постачальників, зокрема Катару. Міністр енергетики країни Марк Ферраччі зазначив, що Париж підтримує вже існуючу стратегію диверсифікації поставок.

Бельгія, другий за величиною імпортер, вимагає оприлюднення докладної економічної оцінки наслідків відмови від російського газу. Міністр енергетики Бельгії Матьє Біє наголосив, що країна планує провести технічні консультації щодо впливу заборони на національну інфраструктуру СПГ.

Водночас Іспанія та Нідерланди — третій і четвертий за обсягом покупці російського СПГ — підтримують плани Єврокомісії. Обидві країни готові припинити короткострокові закупівлі ще цього року та розірвати довгострокові контракти до 2027-го. Іспанія наразі зобов’язана купувати газ у російської компанії "Новатек" до 2042 року, згідно з контрактом із компанією Naturgy.

У 2023 році чотири країни імпортували 16,77 млн тонн російського СПГ — це 97% усього імпорту ЄС і понад половину всього експорту Росії. Вартість закупівель сягнула понад 6 мільярдів євро.

Єврокомісія планує офіційно представити законодавчу пропозицію щодо поступової відмови від імпорту російського СПГ вже наступного місяця. Однак опір Франції, Бельгії, а також очікувана позиція Угорщини та Словаччини можуть суттєво ускладнити процес ухвалення рішення.

Нагадаємо, у квітні у Європейському Союзі вирішили відмовилися від ідеї заборони імпорту російського скрапленого природного газу в майбутніх санкційних пакетах.