- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000 и расширит сотрудничество в авиационном вооружении
Украина и Франция договорились об углублении оборонного сотрудничества и переходе к совместному производству вооружения, в частности в авиационной сфере. Французская сторона сообщила о готовящемся передаче Украине самолетов Mirage 2000.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Совместное производство оружия Украины и Франции
"Вместе с министерством Вооруженных сил Франции Катрин Уотрен подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции. Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству", - подчеркнул министр.
Ключевые направления сотрудничества между Украиной и Францией включают в себя:
- Авиационное вооружение: Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000. Также обсуждается ускорение поставок самолетов и дальнейшая работа над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer.
- Системы ПВО и ракеты: Украина заинтересована в дальнейшем снабжении систем SAMP/T, Mistral и Crotale и боеприпасов к ним, а также совместной работе над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам. Параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster.
- Дальнобойные средства поражения: отдельно обсуждается предоставление ракет SCALP.
- Инновационные и проекты безопасности: правительства и оборонные компании Украины и Франции сосредотачиваются на тестировании решений безопасности и разработке новейших систем радиоэлектронной борьбы.
Стороны также согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в том числе за счет кредита ЕС и программы SAFE.
Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров и его канадский коллега Дэвид Макгинти согласовали детали нового пакета помощи, главным элементом которого стали ракеты AIM класса "воздух – воздух" средней дальности.