Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000 и расширит сотрудничество в авиационном вооружении

Украина и Франция договорились об углублении оборонного сотрудничества и переходе к совместному производству вооружения, в частности в авиационной сфере. Французская сторона сообщила о готовящемся передаче Украине самолетов Mirage 2000.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Совместное производство оружия Украины и Франции

"Вместе с министерством Вооруженных сил Франции Катрин Уотрен подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции. Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству", - подчеркнул министр.

Ключевые направления сотрудничества между Украиной и Францией включают в себя:

Авиационное вооружение : Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000. Также обсуждается ускорение поставок самолетов и дальнейшая работа над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer.

: Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000. Также обсуждается ускорение поставок самолетов и дальнейшая работа над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer. Системы ПВО и ракеты : Украина заинтересована в дальнейшем снабжении систем SAMP/T, Mistral и Crotale и боеприпасов к ним, а также совместной работе над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам. Параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster.

: Украина заинтересована в дальнейшем снабжении систем SAMP/T, Mistral и Crotale и боеприпасов к ним, а также совместной работе над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам. Параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster. Дальнобойные средства поражения : отдельно обсуждается предоставление ракет SCALP.

: отдельно обсуждается предоставление ракет SCALP. Инновационные и проекты безопасности: правительства и оборонные компании Украины и Франции сосредотачиваются на тестировании решений безопасности и разработке новейших систем радиоэлектронной борьбы.

Стороны также согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в том числе за счет кредита ЕС и программы SAFE.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров и его канадский коллега Дэвид Макгинти согласовали детали нового пакета помощи, главным элементом которого стали ракеты AIM класса "воздух – воздух" средней дальности.