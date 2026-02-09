Запланована подія 2

Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000 и расширит сотрудничество в авиационном вооружении

Mirage 2000
Франция готовит передачу самолетов Mirage 2000 / Правительственный портал

Украина и Франция договорились об углублении оборонного сотрудничества и переходе к совместному производству вооружения, в частности в авиационной сфере. Французская сторона сообщила о готовящемся передаче Украине самолетов Mirage 2000.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Совместное производство оружия Украины и Франции

"Вместе с министерством Вооруженных сил Франции Катрин Уотрен подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции. Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству", - подчеркнул министр.

Ключевые направления сотрудничества между Украиной и Францией включают в себя:

  • Авиационное вооружение: Французская сторона сообщила о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000. Также обсуждается ускорение поставок самолетов и дальнейшая работа над рекордными объемами управляемых авиационных бомб AASM Hammer.
  • Системы ПВО и ракеты: Украина заинтересована в дальнейшем снабжении систем SAMP/T, Mistral и Crotale и боеприпасов к ним, а также совместной работе над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам. Параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster.
  • Дальнобойные средства поражения: отдельно обсуждается предоставление ракет SCALP.
  • Инновационные и проекты безопасности: правительства и оборонные компании Украины и Франции сосредотачиваются на тестировании решений безопасности и разработке новейших систем радиоэлектронной борьбы.

Стороны также согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в том числе за счет кредита ЕС и программы SAFE.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров и его канадский коллега Дэвид Макгинти согласовали детали нового пакета помощи, главным элементом которого стали ракеты AIM класса "воздух – воздух" средней дальности.

Автор:
Ольга Опенько