Франція передасть Україні літаки Mirage 2000 та розширить співпрацю в авіаційному озброєнні

Україна та Франція домовилися про поглиблення оборонної співпраці та перехід до спільного виробництва озброєння, зокрема в авіаційній сфері. Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Спільне виробництво зброї України та Франції

"Разом із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції. Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва", - наголосив міністр.

Ключові напрямки співпраці між Україною та Францією включають:

Авіаційне озброєння : Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000. Також обговорюється прискорення постачання літаків та подальша робота над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer.

: Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000. Також обговорюється прискорення постачання літаків та подальша робота над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer. Системи ППО та ракети : Україна зацікавлена у подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale і боєприпасів до них, а також у спільній роботі над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.

: Україна зацікавлена у подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale і боєприпасів до них, а також у спільній роботі над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster. Далекобійні засоби ураження : окремо обговорюється надання ракет SCALP.

: окремо обговорюється надання ракет SCALP. Інноваційні та безпекові проєкти: уряди та оборонні компанії України і Франції зосереджуються на тестуванні безпекових рішень та розробці новітніх систем радіоелектронної боротьби.

Також сторони узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту ЄС і програми SAFE.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров та його канадський колега Девід Макгінті узгодили деталі нового пакету допомоги, головним елементом якого стали ракети AIM класу "повітря - повітря" середньої дальності.