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Французские истребители Mirage-2000 впервые приняли участие в отражении российской атаки

Французские истребители Mirage-2000 впервые приняли участие в отражении российской атаки
Истребитель Mirage 2000. Фото: Википедия

В ночь на 7 марта 2025 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины, в том числе по объектам газодобывающей промышленности. В атаке враг применил ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные дроны.

Об этом сообщили воздушные силы.

Особенностью этого воздушного сражения стало боевое крещение французских истребителей Mirage-2000, только месяц назад прибывших в Украину. Они впервые приняли участие в отражении атаки вместе с американскими F-16, зенитными ракетными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами.

По предварительным данным, радиотехнические войска Воздушных Сил Украины зафиксировали 261 воздушную цель. Среди них:

  • 67 ракет различных типов, в том числе 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см, 8 крылатых ракет "Калибр", 3 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, 4 зенитных управляемых ракет С-300, 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 194 ударных БпЛА, среди которых Shahed и дроны-имитаторы других типов

Результаты воздушного боя

По состоянию на 10:00 утра было сбито 134 воздушных целей.

  • 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 100 ударных дронов Shahed и других типов.
Фото 2 — Французские истребители Mirage-2000 впервые приняли участие в отражении российской атаки

Кроме того, к 10 российским ракетам не достигли своих целей, а 86 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Добавим, ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1108-е сутки полномасштабной войны составляют 882 950 человек.

Автор:
Татьяна Гойденко