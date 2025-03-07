Французские истребители Mirage-2000 впервые приняли участие в отражении российской атаки

В ночь на 7 марта 2025 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины, в том числе по объектам газодобывающей промышленности. В атаке враг применил ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные дроны.

Об этом сообщили воздушные силы.

Особенностью этого воздушного сражения стало боевое крещение французских истребителей Mirage-2000, только месяц назад прибывших в Украину. Они впервые приняли участие в отражении атаки вместе с американскими F-16, зенитными ракетными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами.

По предварительным данным, радиотехнические войска Воздушных Сил Украины зафиксировали 261 воздушную цель. Среди них:

67 ракет различных типов, в том числе 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см, 8 крылатых ракет "Калибр", 3 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, 4 зенитных управляемых ракет С-300, 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БпЛА, среди которых Shahed и дроны-имитаторы других типов

Результаты воздушного боя

По состоянию на 10:00 утра было сбито 134 воздушных целей.

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет "Калибр";

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

100 ударных дронов Shahed и других типов.

Кроме того, к 10 российским ракетам не достигли своих целей, а 86 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.