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Французькі винищувачі Mirage-2000 вперше взяли участь у відбитті російської атаки
У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили масований комбінований ракетно-дроновий удар по критичній інфраструктурі України, зокрема по об'єктах газовидобувної промисловості. В атаці ворог застосував ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударні дрони.
Про це повідомили Повітряні сили.
Особливістю цієї повітряної битви стало бойове хрещення французьких винищувачів Mirage-2000, які лише місяць тому прибули в Україну. Вони вперше взяли участь у відбитті атаки разом із американськими F-16, зенітними ракетними комплексами, засобами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами.
За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил України зафіксували 261 повітряну ціль. Серед них:
- 67 ракет різних типів, зокрема 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см, 8 крилатих ракет "Калібр", 3 балістичних ракети "Іскандер-М"/KN-23, 4 зенітні керовані ракети С-300, 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 194 ударних БпЛА, серед яких Shahed та дрони-імітатори інших типів
Результати повітряного бою
Станом на 10:00 ранку було збито 134 повітряні цілі:
- 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 100 ударних дронів Shahed та інших типів.
Крім того, до 10 російських ракет не досягли своїх цілей, а 86 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Додамо, ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1108-ту добу повномасштабної війни становлять 882 950 осіб.