Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,27

--0,09

EUR

44,56

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,36

41,25

EUR

44,75

44,48

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Французькі винищувачі Mirage-2000 вперше взяли участь у відбитті російської атаки

Французькі винищувачі Mirage-2000 вперше взяли участь у відбитті російської атаки
Винищувач Mirage 2000. Фото: Вікіпедія

У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили масований комбінований ракетно-дроновий удар по критичній інфраструктурі України, зокрема по об'єктах газовидобувної промисловості. В атаці ворог застосував ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударні дрони.

Про це повідомили Повітряні сили.

Особливістю цієї повітряної битви стало бойове хрещення французьких винищувачів Mirage-2000, які лише місяць тому прибули в Україну. Вони вперше взяли участь у відбитті атаки разом із американськими F-16, зенітними ракетними комплексами, засобами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами.

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил України зафіксували 261 повітряну ціль. Серед них:

  • 67 ракет різних типів, зокрема 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см, 8 крилатих ракет "Калібр", 3 балістичних ракети "Іскандер-М"/KN-23, 4 зенітні керовані ракети С-300, 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 194 ударних БпЛА, серед яких Shahed та дрони-імітатори інших типів

Результати повітряного бою

Станом на 10:00 ранку було збито 134 повітряні цілі:

  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 100 ударних дронів Shahed та інших типів.
Фото 2 — Французькі винищувачі Mirage-2000 вперше взяли участь у відбитті російської атаки

Крім того, до 10 російських ракет не досягли своїх цілей, а 86 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Додамо, ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1108-ту добу повномасштабної війни становлять 882 950 осіб.

Автор:
Тетяна Гойденко