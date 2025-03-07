Французькі винищувачі Mirage-2000 вперше взяли участь у відбитті російської атаки

У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили масований комбінований ракетно-дроновий удар по критичній інфраструктурі України, зокрема по об'єктах газовидобувної промисловості. В атаці ворог застосував ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударні дрони.

Про це повідомили Повітряні сили.

Особливістю цієї повітряної битви стало бойове хрещення французьких винищувачів Mirage-2000, які лише місяць тому прибули в Україну. Вони вперше взяли участь у відбитті атаки разом із американськими F-16, зенітними ракетними комплексами, засобами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами.

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил України зафіксували 261 повітряну ціль. Серед них:

67 ракет різних типів, зокрема 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см, 8 крилатих ракет "Калібр", 3 балістичних ракети "Іскандер-М"/KN-23, 4 зенітні керовані ракети С-300, 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БпЛА, серед яких Shahed та дрони-імітатори інших типів

Результати повітряного бою

Станом на 10:00 ранку було збито 134 повітряні цілі:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

100 ударних дронів Shahed та інших типів.

Крім того, до 10 російських ракет не досягли своїх цілей, а 86 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.