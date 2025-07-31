Фруктовая отрасль возвращается к старым схемам: НДС исчезает несмотря на рост поставок — Гетманцев

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил о резком ухудшении налоговой дисциплины во фруктовой отрасли в 2025 году. Несмотря на рост поставок почти на 30%, поступления налогов в бюджет существенно упали — в первую очередь из-за сокращения НДС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

По словам Гетманцева, 2024 год был положительным для отрасли: увеличилось производство, вырос экспорт, а налоговые поступления выросли на 316 млн. грн. по сравнению с 2023 годом. Из этой суммы 239,8 млн. грн. составил рост НДС — это свидетельствовало о постепенном выходе рынка из тени.

Однако уже в 2025 году ситуация изменилась. По данным налоговой, несмотря на значительное увеличение объемов реализации фруктовой продукции, рост налоговых поступлений составил лишь 108,4 млн грн — в 2,9 раза меньше, чем в прошлом году.

По его словам, наиболее показательными стали данные об уровне уплаты НДС стали два ключевых направления деятельности во фруктовой отрасли.

Похожая динамика наблюдается и в переработке и консервировании фруктов и овощей: в 2024 году уровень уплаты НДС составлял 2,16%, а в 2025 году уже только 1,41%. Это падение на 0,75 в. п. также произошел на фоне роста объемов реализуемой продукции.

"Простыми словами: продают больше - а налогов платят меньше", - констатировал Гетманцев.

По его мнению, речь идет не о случайности, а о возвращении к старым схемам уклонения от налогообложения.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2025 года налогоплательщикам возмещено 55,5 млрд грн НДС. Это на 10,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года. И больше такого показателя в 2023 году на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн НДС).