Фруктова галузь повертається до старих схем: ПДВ зникає попри зростання постачань - Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про різке погіршення податкової дисципліни у фруктовій галузі у 2025 році. Попри зростання постачань майже на 30%, надходження податків до бюджету суттєво впали — насамперед через скорочення сплати ПДВ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Гетманцева.

За словами Гетманцева, 2024 рік був позитивним для галузі: збільшилося виробництво, зріс експорт, а податкові надходження зросли на 316 млн грн у порівнянні з 2023 роком. З цієї суми 239,8 млн грн становило зростання ПДВ — це свідчило про поступовий вихід ринку з тіні.

Однак уже в 2025 році ситуація змінилася. За даними податкової, попри значне збільшення обсягів реалізації фруктової продукції, зростання податкових надходжень становило лише 108,4 млн грн — у 2,9 раза менше, ніж торік. До того ж надходження ПДВ знизилися на 42,8 млн грн.

За його словами, найбільш показовими стали дані про рівень сплати ПДВ стали два ключові напрями діяльності у фруктовій галузі. У виробництві фруктових і овочевих соків частка сплаченого ПДВ у 2024 році становила 3,00%, тоді як у 2025 році вона знизилася до 2,22%. Тобто відбулося зменшення на 0,78 відсоткових пункти — при цьому обсяги реалізації продукції зросли.

Схожа динаміка спостерігається й у переробленні та консервуванні фруктів і овочів: у 2024 році рівень сплати ПДВ складав 2,16%, а у 2025 році — вже лише 1,41%. Це падіння на 0,75 в. п. також відбулося на фоні зростання обсягів реалізованої продукції.

"Простими словами: продають більше — а податків платять менше", — констатував Гетманцев.

На його думку, мова йде не про випадковість, а про повернення до старих схем ухилення від оподаткування. Зокрема, йдеться про заниження реальних обсягів реалізації, формування фіктивного ПДВ-кредиту, використання ФОПів для обходу податкових вимог та відмову від використання РРО.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2025 року платникам податків відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ).