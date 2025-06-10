Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа возглавил наблюдательный совет приобретенной в январе нефтегазосервисной компании

Игорь Мазепа, основатель и СЕО Concorde Capital, стал председателем вновь наблюдательного совета компании "Бейкень Энергетика Украины", который он приобрел в начале 2025 года за более чем $25 млн.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ExPro.

Мазепа возглавил наблюдательный совет

Нефтесервисная компания ООО "Бейкень Энергетика Украины" объявила о формировании наблюдательного совета для улучшения корпоративного управления и прозрачности в принятии стратегических решений.

Возглавил новый орган Игорь Мазепа — СЕО и основатель инвесткомпании Concorde Capital, выступающий также конечным бенефициаром "Бейкень". Мазепа приобрело украинское подразделение, ранее принадлежавшее китайской Beiken Energy, в начале 2025 года. Сумма сделки превысила $25 млн.

В состав наблюдательного совета также вошел Джо Д. Рейни — опытный американский топ-менеджер, ранее занимавший пост президента Восточного полушария в Halliburton и входивший в его наблюдательный совет с 2012 по 2023 год. Он завершил свою карьеру в компании в марте 2023 года.

Что известно о компании

Приобретенная компания "Бейкень Энергетика Украины" владеет 8 буровыми установками с грузоподъемностью от 125 до 450 тонн. В планах компании достичь EBITDA в размере $10 млн в 2025 году.

По словам Мазепы, фирма сосредоточится исключительно на нефтесервисном бизнесе и не намерена расширять деятельность в сфере газодобычи.

Мазепа и добыча газа

В конце января 2025 Игорь Мазепа и его партнеры вышли из проекта добычи углеводородов на Майницкой площади (Львовская область). В 2021 году их компания "Села Энерджи" купила "Навигатор Майницкое" с правом пользования площадью до 2036 года.

Из-за разногласий относительно объемов газовых запасов между покупателем и продавцом возник конфликт, урегулированный мирно в мае 2024 года. В январе 2025-го "Села Энерджи" вернула компанию "Навигатор Майницкое" ее предыдущему владельцу Олегу Токарю.