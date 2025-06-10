Гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа очолив наглядову раду придбаної у січні нафтогазосервісної компанії

Ігор Мазепа, засновник і СЕО Concorde Capital, став головою новоствореної наглядової ради компанії “Бейкень Енергетика України”, яку він придбав на початку 2025 року за понад $25 млн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro.

Мазепа очолив наглядову раду

Нафтосервісна компанія ТОВ "Бейкень Енергетика України" оголосила про формування наглядової ради задля покращення корпоративного управління та прозорості в ухваленні стратегічних рішень.

Очолив новий орган Ігор Мазепа — СЕО і засновник інвесткомпанії Concorde Capital, який виступає також кінцевим бенефіціаром "Бейкень". Мазепа придбав український підрозділ, що раніше належав китайській Beiken Energy, на початку 2025 року. Сума угоди перевищила $25 млн.

До складу наглядової ради також увійшов Джо Д. Рейні — досвідчений американський топ-менеджер, який раніше обіймав посаду президента Східної півкулі у Halliburton та входив до складу її наглядової ради з 2012 до 2023 року. Він завершив свою кар’єру в компанії у березні 2023 року.

Що відомо про компанію

Придбана компанія "Бейкень Енергетика України" володіє 8 буровими установками з вантажопідйомністю від 125 до 450 тонн. У планах компанії — досягти EBITDA у розмірі $10 млн у 2025 році.

За словами Мазепи, фірма зосередиться виключно на нафтосервісному бізнесі і не має наміру розширювати діяльність у сфері газовидобутку.

Мазепа та видобуток газу

Наприкінці січня 2025 року Ігор Мазепа та його партнери вийшли з проєкту видобутку вуглеводнів на Майницькій площі (Львівська область). У 2021 році їхня компанія "Села Енерджи" купила "Навігатор Майницьке" з правом користування площею до 2036 року.

Через розбіжності щодо обсягів газових запасів між покупцем і продавцем виник конфлікт, який було врегульовано мирно у травні 2024 року. У січні 2025-го "Села Енерджи" повернула компанію "Навігатор Майницьке" її попередньому власнику Олегу Токару.