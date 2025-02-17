Ігор Мазепа та його партнери вийшли із газовидобувного проєкту на Львівщині

Засновник групи Concorde Capital Ігор Мазепа разом із партнерами Іваном Олійником та Олегом Ведмедем вийшов із проєкту видобування вуглеводнів на Майницькій площі на Львівщині. Розвідані запаси газу там оцінювали у 748 млн м³.

Про це повідомляє NADRA.info із посиланням на ухвалу Господарського суду міста Києва, якою завершено спір між ТОВ "Села Енерджи" і ТОВ "Навігатор Комплект", що тривав з 2023 року.

Деталі справи

Як зазначається, ще на початку 2021 року компанія Ігоря Мазепи і партнерів ТОВ "Села Енерджи" за 1,8 млн доларів США купила у ТОВ "Навігатор Комплект" компанію ТОВ "Навігатор Майницьке", яка на підставі спецдозволу до 2036 року мала право користуватися газоносною площею Майницька поблизу Самбора.

Згодом між сторонами виник конфлікт: покупець заявив, що запаси газу на родовищі менші від задекларованих продавцем, тож просив внести зміни до угоди з купівлі-продажу, а саме скоригувати вартість корпоративних прав. Зі свого боку продавець стверджував, що покупець не хотів добурювати родовище і платити так званий бонусний платіж, тому просив суд стягнути з покупця 100% ТОВ "Навігатор Майницьке".

Після публічного розголосу, обшуків та гучних заяв, в травні 2024 року сторони почали перемовини, зрештою суперечку було врегульовано у мирний спосіб поза судом.

За даними аналітичної системи YouControl, 23.01.2025 ТОВ "Села Енерджи" повернула 100% ТОВ "Навігатор Майницьке" компанії "Навігатор Комплект", і від 29.01.2025 кінцевим бенефіціарним власником Навігатор Майницьке значиться Олег Токар.

Що відомо про Майницьке газове родовище

Майницьке газове родовище, розташоване поблизу Самбора у Львівській області, є частиною масштабного Залужанського газоконденсатного родовища. За попередніми оцінками, розвідані запаси газу в Майницькому родовищі становлять 748 млн м³, а загальний потенціал Залужанського родовища може сягати 12,1 млрд м³.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року Мазепа з партнерами по бурштиновому бізнесу продали громадянину Китаю Рену Йонгпенгу компанію ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" – найбільшого в Україні приватного видобувача бурштину.