Игорь Мазепа и его партнеры вышли из газодобывающего проекта во Львовской области

Основатель группы Concorde Capital Игорь Мазепа вместе с партнерами Иваном Олейником и Олегом Медведем вышел из проекта добычи углеводородов на Майницкой площади во Львовской области. Разведанные запасы газа там оценивали в 748 млн. м³.

Об этом сообщает NADRA.info со ссылкой на постановление Хозяйственного суда города Киева, которым завершен спор между ООО "Села Энерджи" и ООО "Навигатор Комплект", тянувшийся с 2023 года.

Детали дела

Как отмечается, еще в начале 2021 года компания Игоря Мазепы и партнеров ООО "Села Энерджи" за 1,8 млн долларов США купила у ООО "Навигатор Комплект" компанию ООО "Навигатор Майницкое", которая на основании спецразрешения до 2036 года имела право пользоваться газоносной площадью Майницкая поблизости Самбора.

Впоследствии между сторонами возник конфликт: покупатель заявил, что запасы газа на месторождении меньше задекларированных продавцом, поэтому просил внести изменения в сделку по купле-продаже, а именно скорректировать стоимость корпоративных прав. Со своей стороны, продавец утверждал, что покупатель не хотел добуривать месторождение и платить так называемый бонусный платеж, поэтому просил суд взыскать с покупателя 100% ООО "Навигатор Майницкое".

После публичной огласки, обысков и громких заявлений, в мае 2024 года стороны начали переговоры, в конце концов спор был урегулирован мирным способом вне суда.

По данным аналитической системы YouControl, 23.01.2025 ООО "Села Энерджи" вернула 100% ООО "Навигатор Майницкое" компании "Навигатор Комплект", и от 29.01.2025 конечным бенефициарным владельцем Навигатор Майницкое значится Олег Токарь.

Что известно о Майническом газовом месторождении

Майническое газовое месторождение, расположенное вблизи Самбора во Львовской области, является частью масштабного Залужанского газоконденсатного месторождения. По предварительным оценкам, разведанные запасы газа в Майницком месторождении составляют 748 млн. м³, а общий потенциал Залужанского месторождения может достигать 12,1 млрд. м³.

Напомним, что в ноябре 2024 года Мазепа с партнерами по янтарному бизнесу продал гражданину Китая Рену Йонгпенгу компанию ООО "Центр "Солнечное ремесло" – крупнейшего в Украине частного добытчика янтаря.