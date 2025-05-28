Германия направит около €5 млрд на военную поддержку Украины

Федеральное правительство Германии пообещало Украине дальнейшую военную поддержку на общую сумму 5 миллиардов евро.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство обороны Германии.

Средства будут использованы для поддержки украинской оборонной промышленности, включая производство вооружений большой дальности и прямые инвестиции в военные проекты. Также планируется выполнение обязательств Германии по снабжению ранее обещанных боеприпасов и расширению их ассортимента, включая боекомплекты для ПВО. Дополнительно предусмотрено финансирование закупок медицинского оборудования.

Отмечается, что значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году. Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил - первые из них могут быть развернуты всего за несколько недель. Поскольку они уже входят в состав Вооруженных сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется.

Соответствующие договоренности закреплены в меморандуме, подписанном министрами обороны Германии и Украины Борисом Писториусом и Рустемом Умеровым в Берлине. Также был заключен контракт между украинским Минобороны и немецкой компанией Diehl на поставку систем ПВО и боеприпасов к ним.

Как объявило Федеральное министерство обороны, пакет поддержки будет финансироваться за счет средств, уже утвержденных Бундестагом.

Кроме того, Рустем Умеров и Борис Писториус подписали соглашение о финансировании производства в Украине дальнобойного вооружения украинского производства.

Напомним, что 28 мая в Берлине прошли переговоры канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. По их итогам Мерц подтвердил готовность Берлина продолжать поддержку Киева, включая участие в разработке вооружений большой дальности .