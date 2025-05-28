Німеччина спрямує близько €5 млрд на військову підтримку України

Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні подальшу військову підтримку на загальну суму 5 мільярдів євро.

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Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Кошти будуть використані для підтримки української оборонної промисловості, включно з виробництвом озброєнь великої дальності і прямими інвестиціями у військові проєкти. Також планується виконання зобов'язань Німеччини з постачання раніше обіцяних боєприпасів і розширення їхнього асортименту, включно з боєкомплектами для ППО. Додатково передбачено фінансування закупівель медичного обладнання.

Зазначається, що значна кількість систем озброєння великої дальності має бути вироблена у 2025 році. Системи озброєння швидко надійдуть у розпорядження українських збройних сил - перші з них можуть бути розгорнуті всього за кілька тижнів. Оскільки вони вже входять до складу Збройних сил України, ніякої додаткової підготовки не потрібно.

Відповідні домовленості закріплені в меморандумі, підписаному міністрами оборони Німеччини та України Борисом Пісторіусом і Рустемом Умеровим у Берліні. Також було укладено контракт між українським Міноборони і німецькою компанією Diehl на постачання систем ППО і боєприпасів до них.

Як оголосило Федеральне міністерство оборони, пакет підтримки буде фінансуватися за рахунок коштів, вже затверджених Бундестагом.

Також Рустем Умєров та Борис Пісторіус підписали у середу угоду про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського виробництва.

Нагадаємо, що 28 травня в Берліні відбулися переговори канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента України Володимира Зеленського. За їхніми підсумками Мерц підтвердив готовність Берліна продовжувати підтримку Києва, включно з участю в розробці озброєнь великої дальності.