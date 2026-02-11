Германия предоставит Украине дополнительные 4,8 млн евро в поддержку энергетики

Германия прорабатывает предоставление Украине дополнительного транша в размере около 4,8 млн евро в поддержку энергетического сектора. Соответствующие соглашения уже подписаны между министром энергетики Денисом Шмыгалем и послом Германии Гайко Томсом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Средства и оборудование направляются на усиление устойчивости энергосистемы, в частности, для обеспечения наиболее уязвимых регионов. Украина также работает с немецкой стороной по получению когенерационного оборудования, в частности для Днепропетровской области.

Кроме финансовой помощи, Германия уже передала Украине 242 гуманитарных груза общим весом 2 887 тонн. Среди них — трансформаторы, генераторы, электродвигатели, солнечные панели и газовые турбины, которые критически важны для стабилизации энергосистемы.

ФРГ является крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины – общий объем грантовой помощи составляет 552,4 млн. евро.

Напомним, в конце января Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, объем которого был увеличен до 120 млн. евро.