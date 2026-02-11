Запланована подія 2

Німеччина надасть Україні додаткові 4,8 млн євро на підтримку енергетики

Німеччина опрацьовує надання Україні додаткового траншу обсягом близько 4,8 млн євро на підтримку енергетичного сектору. Відповідні угоди вже підписано між міністром енергетики Денисом Шмигалем та з послом Німеччини Гайко Томсом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Кошти та обладнання спрямовуються на посилення стійкості енергосистеми, зокрема для забезпечення найвразливіших регіонів. Україна також працює з німецькою стороною над отриманням когенераційного обладнання, зокрема для Дніпропетровської області.

Окрім фінансової допомоги, Німеччина вже передала Україні 242 гуманітарні вантажі загальною вагою 2 887 тонн. Серед них — трансформатори, генератори, електродвигуни, сонячні панелі та газові турбіни, які є критично важливими для стабілізації енергосистеми.

ФРН є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України — загальний обсяг грантової допомоги становить 552,4 млн євро.

Нагадаємо, в кінці січня Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, обсяг якого було збільшено до €120 млн.

Автор:
Тетяна Гойденко