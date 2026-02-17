Гололедица и подтопление: водителей предупреждают о желтом уровне опасности

Проезд по автомобильным дорогам государственного значения в Украине обеспечен, за исключением участка Т-24-01 в Кировоградской области, который перекрыт из-за подтопления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Какое состояние дорог в Украине?

На большинстве территорий Украины 17 февраля осадков не ожидается. Средняя температура воздуха колеблется от –12 до 9°С: на севере до –15°С, на юго-востоке – от –5 до 3°С.

На перевальных участках покрытие местами мокрое, температура –7–5°С. В западных и северных областях, где накануне прошел снежный циклон, дороги местами заснежены, возможны переметы.

Дорожные службы продолжают снегоочистительные работы и обработку дорог противогололедными материалами. Для обеспечения проезда задействовано 593 единицы техники и 691 работник, использовано 20 903 тонн песчано-солевой смеси и 643 тонн чистой соли.

Проезд по государственным дорогам обеспечен почти повсюду, кроме участка Т-24-01 Городище — Шпола — Новоукраинка — Бобринец — Устиновка (км 148+305, с. Ровно) в Кировоградской области. Движение перекрыто из-за подъема уровня воды в реке Черный Ташлык и подтопления длиной более 300 м, уровень воды — более 20 см. Объезд для легкового транспорта возможен местными дорогами Ровенской общины.

На 17 февраля объявлено штормовое предупреждение. На большинстве территории страны, кроме юга и юго-востока, ожидается гололедица. Уровень опасности – желтый.

Сегодня днем в южных и юго-восточных областях ожидаются снег и дождь, местами гололедица. На остальной территории без осадков. Восточный ветер 5-10 м/с. Температура ночью: –6–11°С, днем 0–5°С; на севере ночью –14–19°С, днем –5–10°С; в Закарпатье и юге ночью -1-6°С, днем 0-3°С.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию и учитывать возможный гололед на дорогах.

Напомним, вчера, 16 февраля дорожные службы перешли на работу в усиленном режиме. Дорожники и техника работают над ликвидацией последствий непогоды на трассах государственного значения.