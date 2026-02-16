Очищення від снігу та ожеледиці: майже 1000 одиниць техніки працюють на трасах державного значення

Дорожні служби перейшли на роботу в посиленому режимі: б1 200 дорожників та понад 985 одиниць техніки працюють над ліквідацією наслідків негоди на трасах державного значення. За добу використано 21 372 тонни піщано-сольової суміші та 932 тонни чистої солі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

За даними Агентства відновлення, станом на ранок 16 лютого спостерігається помірний, місцями сильний сніг та поривчастий вітер у Київській, Львівській, Сумській, Одеській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях, дощ — у східних областях (Донецькій, Харківській, Дніпропетровській), туман — у Запорізькій області.

На перевальних ділянках доріг у Львівській області — сніг. Стан дорожнього покриття — мокрий, у місцях опадів — засніжений.

У регіонах, де негода ускладнила рух, тривають снігоочисні роботи, обробка покриття протиожеледними матеріалами, розчищення узбіч, мостів і спусків.

Особлива увага приділяється регіонам, де зафіксовано складні погодні умови. Зокрема, це Київська, Одеська, Житомирська, Рівненська та Львівська області. У цих зонах дорожники працюють над усуненням короткочасних ускладнень руху.

У Мінрозвитку зазначають, що контроль за станом дорожнього полотна здійснюється безперервно. Фахівці підтримують постійний зв’язок із регіональними підрозділами для оперативного реагування на зміни погодних умов.

Нагадаємо, 10 лютого дорожні служби задіяли понад 850 одиниць техніки та 1067 працівників для обробки доріг протиожеледними матеріалами. За день було використано майже 21 тисячу тонн піщано-сольової суміші та понад 700 тонн чистої солі, щоб забезпечити безпечний рух на всіх ділянках доріг державного значення.