Очистка от снега и гололеда: почти 1000 единиц техники работают на трассах государственного значения

Дорожные службы перешли на работу в усиленном режиме: 1200 дорожников и более 985 единиц техники работают над ликвидацией последствий непогоды на трассах государственного значения. В сутки использовано 21 372 тонны песчано-солевой смеси и 932 тонны чистой соли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

По данным Агентства восстановления, на утро 16 февраля наблюдается умеренный, местами сильный снег и порывистый ветер в Киевской, Львовской, Сумской, Одесской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, дождь - в восточных областях (Донецкой, Харьковской, Днепропетровской), туман - в Запорожской области.

На перевальных участках дорог во Львовской области - снег. Состояние дорожного покрытия – мокрое, в местах осадков – заснеженное.

В регионах, где непогода усложнила движение, продолжаются снегоочистительные работы, обработка покрытия противогололедными материалами, расчистка обочин, мостов и спусков.

Особое внимание уделяется регионам, где зафиксированы сложные погодные условия. В частности, это Киевская, Одесская, Житомирская, Ровенская и Львовская области. В этих зонах дорожники работают над устранением кратковременных осложнений движения.

В Минразвитии отмечают, что контроль состояния дорожного полотна осуществляется непрерывно. Специалисты поддерживают постоянную связь с региональными подразделениями для оперативного реагирования на изменения погодных условий.

Напомним, 10 февраля дорожные службы задействовали более 850 единиц техники и 1067 работников для обработки дорог противогололедными материалами. За день было использовано почти 21 тысяч тонн песчано-солевой смеси и более 700 тонн чистой соли, чтобы обеспечить безопасное движение на всех участках дорог государственного значения.