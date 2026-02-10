Запланована подія 2

Дорожные службы израсходовали 21 тыс. тонн смеси для безопасного проезда: какое состояние дорог?

дорога, зима, снег, деревья
Проезд по всем государственным дорогам обеспечен. / Агентство восстановления

По состоянию на 10 февраля проезд по всем дорогам государственного значения в Украине обеспечен, хотя на перевальных участках в Карпатах, Закарпатье и на западе страны местами наблюдается слабый снег, туман и гололедица.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Состояние дорог в Украине

Дорожные службы задействовали более 850 единиц техники и 1067 работников по обработке дорог противогололедными материалами. За день было использовано почти 21 тысяч тонн песчано-солевой смеси и более 700 тонн чистой соли, чтобы обеспечить безопасное движение на всех участках дорог государственного значения.

По информации Укргидрометцентра, на большей части страны сегодня без осадков. Лишь в Карпатах и на Закарпатье ожидаются небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица. На перевальных участках во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях отмечаются слабый снег и туман. Ветер преимущественно южный, 7–12 м/с, в западных областях местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха колеблется от 7 до 12° мороза, на западе и юге — 1–6° мороза, а в Закарпатье прогнозируется 1–6° тепла.

дорожные организации проводят постоянный мониторинг и превентивную обработку покрытия на мостах, путепроводах, спусках, подъемах и закругленных участках.

Напомним, в Киевской городской администрации подчеркнули, что предприятия, организации и учреждения любой формы собственности обязаны убирать балансовые территории от снега и гололеда. За невыполнение правил благоустройства предусмотрено наложение штрафов от 340 до 1700 грн.

Автор:
Ольга Опенько