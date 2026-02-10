Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,48

51,26

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бизнес должен убирать балансовые территории от снега и гололеда: на нарушителей налагают штрафы – КГГА

снег
Владельцы бизнеса в Киеве должны брать лопаты в руки и чистить тротуары / КГГА

В Киевской городской администрации подчеркнули, что предприятия, организации и учреждения любой формы собственности обязаны оперативно убирать балансовые территории от снега и гололеда. За невыполнение правил благоустройства предусмотрено наложение штрафов от 340 до 1700 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Убирать тротуары не позднее 30 мин после начала снегопада

Отмечается, что инспекторы по благоустройству постоянно мониторят состояние зимнего содержания городских территорий.

Так, по результатам проверок 9 февраля внесли 292 предписания и составили 43 протокола по балансодержателям, которые не обеспечили надлежащее содержание закрепленных территорий.

Кроме того, в КГГА напоминают, что предприятия, организации и учреждения любой формы собственности обязаны оперативно убирать балансовые территории от снега и гололеда.

"Прилегающая территория ограничивается бортовым камнем проезжей части вдоль предприятий или в 10 метрах от фасадов домов, сооружений, ограждений и других элементов благоустройства", - объясняют в КГГА.

Там добавляют, что в соответствии с правилами благоустройства города Киева предприятия, организации и учреждения обязаны:

  • очищать крыши и козырьки, ограждать опасные участки, вывозить снег в течение суток;
  • убирать тротуары не позднее 30 мин после начала снегопада, повторять уборку каждые 1,5 часа во избежание гололеда;
  • ликвидировать скользкость фракционным способом чистым песком без соли.

Также запрещено сбрасывать снег на проезжую часть, тротуары, зеленые зоны и водоемы.

За невыполнение этих правил предусмотрено наложение штрафов от 340 до 1700 грн.

Напомним, из-за ледяного дождя при отрицательной температуре воздуха на дорогах государственного значения мгновенно образовывался опасный гололед. Самая сложная ситуация наблюдалась в центральных и южных областях. Ненастье не обошло северные и западные регионы.

Автор:
Светлана Манько