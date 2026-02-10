Бизнес должен убирать балансовые территории от снега и гололеда: на нарушителей налагают штрафы – КГГА

В Киевской городской администрации подчеркнули, что предприятия, организации и учреждения любой формы собственности обязаны оперативно убирать балансовые территории от снега и гололеда. За невыполнение правил благоустройства предусмотрено наложение штрафов от 340 до 1700 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Убирать тротуары не позднее 30 мин после начала снегопада

Отмечается, что инспекторы по благоустройству постоянно мониторят состояние зимнего содержания городских территорий.

Так, по результатам проверок 9 февраля внесли 292 предписания и составили 43 протокола по балансодержателям, которые не обеспечили надлежащее содержание закрепленных территорий.

Кроме того, в КГГА напоминают, что предприятия, организации и учреждения любой формы собственности обязаны оперативно убирать балансовые территории от снега и гололеда.

"Прилегающая территория ограничивается бортовым камнем проезжей части вдоль предприятий или в 10 метрах от фасадов домов, сооружений, ограждений и других элементов благоустройства", - объясняют в КГГА.

Там добавляют, что в соответствии с правилами благоустройства города Киева предприятия, организации и учреждения обязаны:

очищать крыши и козырьки, ограждать опасные участки, вывозить снег в течение суток;

убирать тротуары не позднее 30 мин после начала снегопада, повторять уборку каждые 1,5 часа во избежание гололеда;

ликвидировать скользкость фракционным способом чистым песком без соли.

Также запрещено сбрасывать снег на проезжую часть, тротуары, зеленые зоны и водоемы.

За невыполнение этих правил предусмотрено наложение штрафов от 340 до 1700 грн.

Напомним, из-за ледяного дождя при отрицательной температуре воздуха на дорогах государственного значения мгновенно образовывался опасный гололед. Самая сложная ситуация наблюдалась в центральных и южных областях. Ненастье не обошло северные и западные регионы.