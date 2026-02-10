Бізнес повинен прибирати балансові території від снігу та ожеледі: на порушників накладають штрафи – КМДА

У Київський міський адміністрації наголосили, що підприємства, організації та установи будь-якої форми власності зобовʼязані оперативно прибирати балансові території від снігу та ожеледі. За невиконання правил благоустрою передбачене накладення штрафів від 340 до 1700 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба КМДА.

Прибирати тротуари не пізніше 30 хв після початку снігопаду

Зазначається, що інспектори з благоустрою постійно моніторять стан зимового утримання міських територій.

Так, за результатами перевірок 9 лютого внесли 292 приписи та склали 43 протоколи щодо балансоутримувачів, які не забезпечили належне утримання закріплених територій.

Крім того, у КМДА нагадують, що підприємства, організації та установи будь-якої форми власності зобовʼязані оперативно прибирати балансові території від снігу та ожеледі.

"Прилегла територія обмежується бортовим каменем проїжджої частини вздовж підприємств або на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою", - пояснюють в КМДА.

Там додають, що відповідно до правил благоустрою міста Києва підприємства, організації та установи зобов’язані:

очищати дахи та козирки, огороджувати небезпечні ділянки, вивозити сніг протягом доби;

прибирати тротуари не пізніше 30 хв після початку снігопаду, повторювати прибирання кожні 1,5 години, щоб уникнути ожеледиці;

ліквідовувати слизькість фракційним способом чистим піском без солі.

Також заборонено скидати сніг на проїжджу частину, тротуари, зелені зони та у водойми.

За невиконання цих правил передбачене накладення штрафів від 340 до 1700 грн.

Нагадаємо, через крижаний дощ при від'ємній температурі повітря на дорогах державного значення миттєво утворювалась небезпечна ожеледиця. Найскладніша ситуація спостерігалась у центральних та південних областях. Негода не оминула північні та західні регіони.