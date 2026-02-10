Дорожні служби витратили 21 тис. тонн суміші для безпечного проїзду: який стан доріг?

Станом на 10 лютого проїзд усіма дорогами державного значення в Україні забезпечено, хоча на перевальних ділянках у Карпатах, Закарпатті та на заході країни місцями спостерігається слабкий сніг, туман і ожеледиця.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Стан доріг в Україні

Дорожні служби задіяли понад 850 одиниць техніки та 1067 працівників для обробки доріг протиожеледними матеріалами. За день було використано майже 21 тисячу тонн піщано-сольової суміші та понад 700 тонн чистої солі, щоб забезпечити безпечний рух на всіх ділянках доріг державного значення.

За інформацією Укргідрометцентру, на більшій частині країни сьогодні без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. На перевальних ділянках у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях спостерігаються слабкий сніг і туман. Вітер переважно південний, 7–12 м/с, у західних областях місцями пориви до 15–20 м/с. Температура повітря коливається від 7 до 12° морозу, на заході та півдні — 1–6° морозу, а на Закарпатті прогнозується 1–6° тепла.

Зазначається, що дорожні організації проводять постійний моніторинг та превентивну обробку покриття на мостах, шляхопроводах, спусках, підйомах та заокруглених ділянках.

Нагадаємо, у Київський міський адміністрації наголосили, що підприємства, організації та установи будь-якої форми власності зобовʼязані прибирати балансові території від снігу та ожеледі. За невиконання правил благоустрою передбачене накладення штрафів від 340 до 1700 грн.