Ожеледиця та підтоплення: водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки

Проїзд автомобільними дорогами державного значення в Україні забезпечено, за винятком ділянки Т-24-01 у Кіровоградській області, яка перекрита через підтоплення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Який стан доріг в Україні?

На більшості території України 17 лютого опадів не очікується. Середня температура повітря коливається від –12 до 9°С: на півночі до –15°С, на південному сході – від –5 до 3°С.

На перевальних ділянках покриття місцями мокре, температура –7–5°С. У західних та північних областях, де напередодні пройшов сніговий циклон, дороги місцями засніжені, можливі перемети.

Дорожні служби продовжують снігоочисні роботи та обробку автошляхів протиожеледними матеріалами. Для забезпечення проїзду задіяно 593 одиниці техніки та 691 працівник, використано 20 903 тонни піщано-сольової суміші та 643 тонни чистої солі.

Проїзд державними дорогами забезпечено майже всюди, окрім ділянки Т-24-01 Городище — Шпола — Новоукраїнка — Бобринець — Устинівка (км 148+305, с. Рівне) у Кіровоградській області. Рух перекрито через підйом рівня води в річці Чорний Ташлик та підтоплення довжиною понад 300 м, рівень води — понад 20 см. Об’їзд для легкового транспорту можливий місцевими дорогами Рівненської громади.

На 17 лютого оголошено штормове попередження. На більшості території країни, крім півдня та південного сходу, очікується ожеледиця. Рівень небезпечності — жовтий.

Сьогодні вдень у південних і південно-східних областях очікуються сніг та дощ, місцями ожеледь. На решті території — без опадів. Східний вітер 5–10 м/с. Температура вночі: –6–11°С, вдень 0–5°С; на півночі вночі –14–19°С, вдень –5–10°С; на Закарпатті та півдні вночі –1–6°С, вдень 0–3°С.

Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції та враховувати можливу ожеледицю на дорогах.

Нагадаємо, вчора, 16 лютого дорожні служби перейшли на роботу в посиленому режимі. Дорожники та техніка працюють над ліквідацією наслідків негоди на трасах державного значення.