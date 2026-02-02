Гололедица и слабый снег: как обеспечено движение на дорогах Украины

По состоянию на утро 2 февраля проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен, ограничений движения не зафиксировано.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Государственные дороги Украины проездные

На большей части территории Украины наблюдается облачная погода с местными прояснениями. Осадки преимущественно отсутствуют или незначительны, иногда фиксируется слабый снег и туман. Температура воздуха колеблется от -26 до -8 градусов, низкие показатели наблюдаются в северных, северо-восточных и центральных областях.

Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен. Покрытие преимущественно сухое, местами влажное или заснеженное. Дорожные службы производят превентивную обработку противогололедными материалами. Ограничения движения не зафиксированы, говорится в сообщении.

На перевальных участках во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составляет от –14 до –8 градусов. Проводится постоянный мониторинг и обработка покрытия. Проезд через перевалы обеспечен. На отдельных участках дорог проводятся работы по обработке мостов, путепроводов, спусков, подъемов и округленных участков.

Для обеспечения безопасного движения задействовано 929 единиц техники и 1118 работников.

По прогнозу синоптиков, днем осадков не ожидается. На дорогах местами возможно образование гололеда. Температура воздуха днем: -13...-18 градусов, на юге и юго-востоке -6...-11 градусов, в Закарпатье 0...-5 градусов.

Напомним, с 1 по 3 февраля в Украине ожидаются очень низкие температуры, которые могут достигать -30°C. Поэтому введен III уровень опасности (красный), что может привести к осложнениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, а также к нарушениям в транспортном движении.