Резкое понижение температуры: в Украине ожидается III уровень опасности

С 1 по 3 февраля в Украине ожидаются очень низкие температуры, достигающие -30°C. Поэтому введен III уровень опасности (красный), что может привести к осложнениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, а также к нарушениям в транспортном движении.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Усложнение работы инфраструктуры из-за морозов

"В период с 1 по 3 февраля 2026 на большей части территории Украины ожидается очень холодная погода. Причиной резкого снижения температуры станет поступление холодного арктического воздуха с севера Европы и дополнительное охлаждение в условиях высокого атмосферного давления и ясной погоды ночью", - говорится в сообщении.

В ночные часы температура воздуха будет снижаться до -20°С до -27°С, а в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до -30°С. Это будет сопровождаться сильными морозами и вводится ІІІ уровень опасности (красный).

Днем температура будет колебаться от -15°С до -22°С. Сложные погодные условия могут повлечь за собой усложнение работы энергетических и коммунальных предприятий, а также нарушение жизнедеятельности населения. Также возможны проблемы с движением транспорта – автомобильного, железнодорожного и электрического, за исключением Закарпатья и южных регионов Украины.

В связи с сильными морозами водителям рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок, особенно ночью и утром. Перед выездом необходимо проверить состояние автомобиля. Во время движения важно соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров. Для длительных поездок следует брать с собой теплую одежду и запас горючего.

С 4 по 5 февраля, начиная с западных и юго-западных регионов, ожидается постепенное ослабление морозов. Прогноз погоды будет уточняться каждый день.

Напомним, 27 января из-за ледяного дождя при отрицательной температуре воздуха на дорогах государственного значения мгновенно образовывалась опасная гололедица. Самая сложная ситуация наблюдалась в центральных и южных областях. Ненастье не обошло северные и западные регионы.