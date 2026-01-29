Різке зниження температури: в Україні очікується ІІІ рівень небезпечності

З 1 по 3 лютого в Україні очікуються дуже низькі температури, що можуть досягати -30°C. Через це введено ІІІ рівень небезпечності (червоний), що може призвести до ускладнень у роботі енергетичних і комунальних підприємств, а також до порушень у транспортному русі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Ускладнення роботи інфраструктури через морози

"У період з 1 по 3 лютого 2026 року на більшій частині території України очікується дуже холодна погода. Причиною різкого зниження температури стане надходження холодного арктичного повітря з півночі Європи та додаткове охолодження в умовах високого атмосферного тиску й ясної погоди вночі", - йдеться в повідомленні.

У нічні години температура повітря знижуватиметься до -20°С до -27°С, а в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до -30°С. Це супроводжуватиметься сильними морозами і вводиться ІІІ рівень небезпечності (червоний).

Вдень температура буде коливатися в межах -15°С до -22°С. Складні погодні умови можуть спричинити ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, а також порушення життєдіяльності населення. Також можливі проблеми з рухом транспорту - автомобільного, залізничного та електричного, за винятком Закарпаття та південних регіонів України.

У зв'язку з сильними морозами, водіям рекомендується за можливості утриматися від далеких поїздок, особливо вночі та вранці. Перед виїздом необхідно перевірити технічний стан автомобіля. Під час руху важливо дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, уникати різких маневрів. Для тривалих поїздок слід брати з собою теплий одяг та запас пального.

З 4 по 5 лютого, починаючи із західних та південно-західних регіонів, очікується поступове послаблення морозів. Прогноз погоди буде уточнюватися щодня.

Нагадаємо, 27 січня через крижаний дощ при від'ємній температурі повітря на дорогах державного значення миттєво утворювалась небезпечна ожеледиця. Найскладніша ситуація спостерігалась у центральних та південних областях. Негода не оминула північні та західні регіони.