Новини
Дата публікації
Ожеледиця та слабкий сніг: як забезпечено рух на дорогах України

негода
Сніг та ожеледиця не перешкоджають руху на більшості трас / Агентство відновлення

Станом на ранок 2 лютого проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено, обмежень руху не зафіксовано.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Державні дороги України проїзні

На більшій частині території України спостерігається хмарна та мінливо хмарна погода з місцевими проясненнями. Опади переважно відсутні або незначні, подекуди фіксується слабкий сніг та туман. Температура повітря коливається від -26 до -8 градусів, найнижчі показники спостерігаються у північних, північно-східних та центральних областях.

Проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено. Покриття переважно сухе, місцями вологе або засніжене. Дорожні служби проводять превентивну обробку протиожеледними матеріалами. Обмежень руху не зафіксовано, йдеться в повідомленні.

На перевальних ділянках у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях погода хмарна з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря становить від -14 до -8 градусів. Здійснюється постійний моніторинг та обробка покриття. Проїзд через перевали забезпечено. На окремих ділянках доріг проводяться роботи з обробки мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів та заокруглених ділянок.

Для забезпечення безпечного руху задіяно 929 одиниць техніки та 1118 працівників.

За прогнозом синоптиків, вдень опадів не очікується. На дорогах місцями можливе утворення ожеледиці. Температура повітря вдень: -13…-18 градусів, на півдні та південному сході -6…-11 градусів, у Закарпатті 0…-5 градусів.

Нагадаємо,  з 1 по 3 лютого в Україні очікуються дуже низькі температури, що можуть досягати -30°C. Через це введено ІІІ рівень небезпечності (червоний), що може призвести до ускладнень у роботі енергетичних і комунальних підприємств, а також до порушень у транспортному русі.

Автор:
Ольга Опенько