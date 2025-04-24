Google намерена вернуть удаленных сотрудников в офис: какие требования выдвинул техногигант

Через пять лет после начала пандемии Covad-19, транснациональная компания Google требует, чтобы некоторые удаленные сотрудники вернулись в офис, если они хотят сохранить свои рабочие места и избежать более масштабного сокращения расходов в компании.

Об этом сообщает CNBC .

По мере того, как пандемия отошла в прошлое, все больше компаний усиливают ограничения на удаленную работу, заставляя некоторых переехавших в отдаленные места сотрудников пересмотреть свои приоритеты, если они хотят сохранить свою занятость. Изменение тона особенно остро ощущается в технологической отрасли, перешедшей на гибкие условия работы в 2020 году.

По данным журналистов, несколько подразделений Google сообщили дистанционным сотрудникам, что их должности могут оказаться под угрозой, если они не начнут появляться в ближайшем офисе для работы по гибридному графику.

В начале 2025 года Google начала предлагать некоторым штатным сотрудникам в США добровольно вернуться в офис, а некоторым удалённым сотрудникам сообщили, что это будет для них единственным вариантом продолжения работы в компании.

К концу прошлого года в Google работало около 183 000 человек, тогда как два года назад их было около 190 000.

Соучредитель Google Сергей Брин заявил работникам, работающим с ИИ, в феврале, что они должны быть в офисе каждый день, а 60 часов в неделю — это "золотая середина производительности". По его словам, компания должна "ускорить" усилия, чтобы не отставать от конкуренции в области "чрезвычайно ускорившейся" искусственного интеллекта.

Представитель Google Кортни Менчини отметила, что решения относительно требований по возвращению удаленных сотрудников принимаются на основе индивидуальных пожеланий отдельных команд, а не является политикой всей компании.

"Как мы уже говорили, личное сотрудничество является важной частью того, как мы внедряем инновации и решаем сложные проблемы. Чтобы поддержать это, некоторые команды попросили удаленных сотрудников, проживающих рядом с офисом, вернуться к личной работе три дня в неделю", — сказала Менчини и добавила, что компания продолжает нанимать сотрудников в США и во всем мире.

Напомним, компания Google сократила персонал в своем облачном подразделении. Целью сокращений было высвобождение средств для инвестирования в развитие бизнеса и технологий искусственного интеллекта.