Google має намір повернути віддалених співробітників в офіс: які вимоги висунув техногігант

Через п'ять років після початку пандемії Covad-19, транснаціональна корпорація Google вимагає, щоб деякі віддалені співробітники повернулися в офіс, якщо вони хочуть зберегти свої робочі місця та уникнути більш масштабного скорочення витрат у компанії.

Про це повідомляє CNBC.

У міру того, як пандемія відійшла у минуле, все більше компаній посилюють обмеження на віддалену роботу, змушуючи деяких співробітників, які переїхали у віддалені місця, переглянути свої пріоритети, якщо вони хочуть зберегти свою зайнятість. Зміна тону особливо гостро відчувається в технологічній галузі, яка перейшла на гнучкі умови роботи в 2020 році.

За даними журналістів, кілька підрозділів Google повідомили дистанційним співробітникам, що їхні посади можуть опинитися під загрозою, якщо вони не почнуть з'являтися в найближчому офісі для роботи за гібридним графіком.

На початку 2025 року Google почала пропонувати деяким штатним співробітникам у США добровільно повернутися в офіс, а деяким віддаленим співробітникам повідомили, що це буде для них єдиним варіантом продовження роботи в компанії.

На кінець минулого року в Google працювало близько 183 000 чоловік, тоді як два роки тому їх було близько 190 000.

Співзасновник Google Сергій Брін заявив працівникам, які працюють з ШІ, у лютому, що вони мають бути в офісі щодня, а 60 годин на тиждень — це "золота середина продуктивності". За його словами, компанія має "прискорити" зусилля, щоб не відставати від конкуренції в галузі штучного інтелекту, яка "надзвичайно прискорилася".

Представник Google Кортні Менчіні зазначила, що рішення щодо вимог щодо повернення віддалених співробітників приймаються на основі індивідуальних побажань окремих команд, а не є політикою всієї компанії.

"Як ми вже говорили, особиста співпраця є важливою частиною того, як ми впроваджуємо інновації та вирішуємо складні проблеми. Щоб підтримати це, деякі команди попросили віддалених співробітників, які мешкають поряд з офісом, повернутися до особистої роботи три дні на тиждень ", — сказала Менчіні і додала, що компанія продовжує наймати співробітників у США та у всьому світі.

Нагадаємо, компанія Google скоротила персонал у своєму хмарному підрозділі. Метою скорочень було вивільнення коштів для інвестування на розвиток бізнесу та технологій штучного інтелекту.