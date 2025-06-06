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Гостаможслужба открыла API-доступ к таможенным декларациям: какие преимущества для бизнеса

ноутбук, Блокнот, женщина
Гостаможслужба открыла API-доступ к таможенным декларациям / Freepik

Государственная таможенная служба Украины запустила новый цифровой сервис для бизнеса — автоматизированный доступ к собственным таможенным декларациям через API. Бизнес получил удобный инструмент, который сэкономит время для обработки данных и подготовки отчетности.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

"Это еще один пример последовательного обновления таможенной системы: меньше барьеров, больше сервиса, удобство вместо бюрократии", — отметили в таможенной службе.

Теперь предприятия могут интегрировать собственные информационные системы с "Единым окном для международной торговли" и получать актуальные данные о своих декларациях автоматически — без писем, звонков или ожиданий. Информация предоставляется за текущий и три предыдущих года.

Бизнес получает удачный инструмент для контроля своей внешнеэкономической деятельности. Предприниматели будут тратить меньше времени на обработку данных и подготовку отчетности.

Как отметили в Гостаможслужбе, API стал доступен благодаря модернизации серверной инфраструктуры ведомства и тесному сотрудничеству с предпринимательской средой. Сервис разработан с учетом реальных потребностей бизнеса в форматах, удобных для разработчиков корпоративных ИТ-систем.

Напомним, 27 мая 2025 года Государственная таможенная служба Украины впервые предоставила авторизацию на осуществление таможенной брокерской деятельности в соответствии с обновленной процедурой, вступившей в силу 19 апреля.

Автор:
Татьяна Ковальчук