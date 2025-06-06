Держмитслужба відкрила API-доступ до митних декларацій: які переваги для бізнесу

Державна митна служба України запустила новий цифровий сервіс для бізнесу — автоматизований доступ до власних митних декларацій через API. Бізнес отримав зручний інструмент, який зекономить час на обробку даних і підготовку звітності.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

"Це ще один приклад послідовного оновлення митної системи: менше бар’єрів, більше сервісу, зручність замість бюрократії", — зазначили у митній службі.

Відтепер підприємства можуть інтегрувати власні інформаційні системи з "Єдиним вікном для міжнародної торгівлі" та отримувати актуальні дані про свої декларації автоматично — без листів, дзвінків чи очікувань. Інформація надається за поточний та три попередніх роки.

Бізнес отримує зручний інструмент для контролю власної зовнішньоекономічної діяльності. Підприємці витрачатимуть менше часу на обробку даних і підготовку звітності.

Як зазначили у Держмитслужбі, API став доступним завдяки модернізації серверної інфраструктури відомства та тісній співпраці з підприємницьким середовищем. Сервіс розроблено з урахуванням реальних потреб бізнесу, у форматах, зручних для розробників корпоративних ІТ-систем.

Нагадаємо, 27 травня 2025 року Державна митна служба України вперше надала авторизацію на провадження митної брокерської діяльності відповідно до оновленої процедури, що набула чинності 19 квітня.