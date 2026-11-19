Кабинет министров продлил на весь отопительный сезон предоставление услуги долговременного медсестринского ухода для пожилых и маломобильных людей, которые из-за обстрелов, отсутствия электроэнергии, отопления или водоснабжения не могут безопасно оставаться дома. Максимальный срок пребывания в медучреждениях увеличили до 90 дней, а расходы будут покрываться государством.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Кто сможет получить бесплатный уход

Услуга предусмотрена для людей постарше и маломобильных лиц, которые из-за последствий российских атак или длительных отключений коммунальных услуг не могут безопасно находиться в собственном жилье.

В медицинских учреждениях будут обеспечивать медсестринский уход, необходимую медицинскую помощь, питание и пребывание в теплых помещениях.

Финансирование будет осуществляться за счет государства через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Максимальная продолжительность пребывания была увеличена до 90 дней. Услуга будет действовать в течение всего отопительного сезона.

Какие новые услуги вводят для переселенцев

Помимо продолжения медсестринского ухода правительство вводит две социальные услуги для маломобильных внутренне перемещенных лиц, эвакуированных из районов боевых действий и временно оккупированных территорий.

Уход за домом. Предусматривает помощь в повседневных и бытовых делах. Услугу можно будет получать не только в собственном, но и арендованном жилье.

Социальная адаптация. Помогает переселенцам приспособиться к новому месту жительства, восстановить навыки самостоятельной жизни и получить психологическую и правовую поддержку.

Новые мероприятия направлены на поддержку людей, которые из-за войны утратили возможность самостоятельно обеспечивать повседневные нужды или нуждаются в дополнительной помощи после эвакуации.

Напомним, в сентябре 2025 года правительство ввело дополнительные услуги для ВПЛ, в том числе медицинский уход после эвакуации и временное проживание для маломобильных переселенцев. Тогда максимальный срок медицинского ухода составил 30 дней.