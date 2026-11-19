Кабінет міністрів продовжив на весь опалювальний сезон надання послуги довготривалого медсестринського догляду для літніх і маломобільних людей, які через обстріли, відсутність електроенергії, опалення або водопостачання не можуть безпечно залишатися вдома. Максимальний термін перебування в медзакладах збільшили до 90 днів, а витрати покриватиме держава.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Хто зможе отримати безоплатний догляд

Послуга передбачена для людей старшого віку та маломобільних осіб, які через наслідки російських атак або тривалі відключення комунальних послуг не можуть безпечно перебувати у власному житлі.

У медичних закладах їм забезпечуватимуть медсестринський догляд, необхідну медичну допомогу, харчування та перебування в теплих приміщеннях.

Фінансування здійснюватиметься коштом держави через Національну службу здоров'я України (НСЗУ).

Максимальну тривалість перебування збільшили до 90 днів. Послуга діятиме протягом усього опалювального сезону.

Які нові послуги запроваджують для переселенців

Окрім продовження медсестринського догляду, уряд запроваджує дві соціальні послуги для маломобільних внутрішньо переміщених осіб, евакуйованих із районів бойових дій і тимчасово окупованих територій.

Догляд удома. Передбачає допомогу в повсякденних і побутових справах. Послугу можна буде отримувати не лише у власному, а й в орендованому житлі.

Соціальна адаптація. Допомагатиме переселенцям пристосуватися до нового місця проживання, відновити навички самостійного життя та отримати психологічну й правову підтримку.

Нові заходи спрямовані на підтримку людей, які через війну втратили можливість самостійно забезпечувати повсякденні потреби або потребують додаткової допомоги після евакуації.

Нагадаємо, у вересні 2025 року уряд запровадив додаткові послуги для ВПО, зокрема медичний догляд після евакуації та тимчасове проживання для маломобільних переселенців. Тоді максимальний термін медичного догляду становив 30 днів.