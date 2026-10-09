Государство упростило списание неработающих систем орошения и осушения

Кабинет министров установил отдельные правила для списания государственных объектов систем орошения и осушения, которые из-за повреждений, технического состояния или отсутствия спроса больше не используются. Для каждого такого объекта будут определять, нужно его демонтировать полностью, частично или можно списать без демонтажа.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэкономики .

До сих пор неработающую мелиоративную инфраструктуру списывали по общей процедуре, которая не учитывала особенности систем орошения и осушения.

По новым правилам, перед списанием будут проводить техническое обследование. По его результатам будет определяться дальнейшая судьба конкретного объекта – полный или частичный демонтаж или списание без демонтажа.

Отдельно будут оцениваться влияние демонтажных работ на окружающую среду, чтобы ликвидация устаревшей инфраструктуры не создавала дополнительных экологических рисков.

В министерстве объясняют изменения необходимостью отделить инфраструктуру, еще можно восстановить и использовать, от физически или морально устаревших объектов.

Новые правила являются частью реформы управления мелиоративной инфраструктурой, направленной на модернизацию действующих систем и более эффективное использование государственного имущества.

Напомним, в июне сообщалось, что в Украине уже создали 78 организаций водопользователей, которые берут на себя управление и модернизацию мелиоративной инфраструктуры.