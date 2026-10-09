RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Готівковий курс:

USD

45,04

44,90

EUR

50,85

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Держава спростила списання непрацюючих систем зрошення та осушення

Держава спростила списання непрацюючих систем зрошення та осушення
Держава спростила списання непрацюючих систем зрошення та осушення / Мінекономіки

Кабінет міністрів встановив окремі правила для списання державних об'єктів систем зрошення та осушення, які через пошкодження, технічний стан або відсутність попиту більше не використовуються. Для кожного такого об'єкта визначатимуть, чи потрібно його демонтувати повністю, частково або можна списати без демонтажу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінекономіки.

Досі непрацюючу меліоративну інфраструктуру списували за загальною процедурою, яка не враховувала особливостей систем зрошення та осушення.

За новими правилами перед списанням проводитимуть технічне обстеження. За його результатами визначатимуть подальшу долю конкретного об'єкта – повний або частковий демонтаж чи списання без демонтажу.

Окремо оцінюватимуть вплив демонтажних робіт на довкілля, щоб ліквідація застарілої інфраструктури не створювала додаткових екологічних ризиків.

У міністерстві пояснюють зміни необхідністю відокремити інфраструктуру, яку ще можна відновити та використовувати, від фізично або морально застарілих об'єктів.

Нові правила є частиною реформи управління меліоративною інфраструктурою, спрямованої на модернізацію діючих систем та ефективніше використання державного майна.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що в Україні вже створили 78 організацій водокористувачів, які беруть на себе управління та модернізацію меліоративної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності