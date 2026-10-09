Держава спростила списання непрацюючих систем зрошення та осушення

Кабінет міністрів встановив окремі правила для списання державних об'єктів систем зрошення та осушення, які через пошкодження, технічний стан або відсутність попиту більше не використовуються. Для кожного такого об'єкта визначатимуть, чи потрібно його демонтувати повністю, частково або можна списати без демонтажу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінекономіки.

Досі непрацюючу меліоративну інфраструктуру списували за загальною процедурою, яка не враховувала особливостей систем зрошення та осушення.

За новими правилами перед списанням проводитимуть технічне обстеження. За його результатами визначатимуть подальшу долю конкретного об'єкта – повний або частковий демонтаж чи списання без демонтажу.

Окремо оцінюватимуть вплив демонтажних робіт на довкілля, щоб ліквідація застарілої інфраструктури не створювала додаткових екологічних ризиків.

У міністерстві пояснюють зміни необхідністю відокремити інфраструктуру, яку ще можна відновити та використовувати, від фізично або морально застарілих об'єктів.

Нові правила є частиною реформи управління меліоративною інфраструктурою, спрямованої на модернізацію діючих систем та ефективніше використання державного майна.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що в Україні вже створили 78 організацій водокористувачів, які беруть на себе управління та модернізацію меліоративної інфраструктури.