Государство уже инвестировало 12 млрд грн в развитие бизнеса: сколько предпринимателей получили гранты

Государство инвестировало 12 млрд грн в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы "єРобота". Благодаря финансовой поддержке почти 25 000 предпринимателей смогли завести или расширить собственное дело. Уже 75% этих средств грантеры вернули в бюджет в виде налогов и сборов.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Благодаря этой поддержке предприниматели запустили работу тысяч компаний, смогли масштабировать свой бизнес, увеличить объемы производства товаров и услуг, выйти на новые рынки, создать более 65 тысяч рабочих мест. Грантеры уже уплатили в бюджет более 9 млрд грн налогов и сборов", — отметила Свириденко.

Основные цифры

От запуска проекта "єРобота" в июле 2022 года:

по программе "Власна справа" — выдано 22 488 микрогрантов на 5,3 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий – выдано 926 грантов на 4,6 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства – выдано 268 грантов на 1,3 млрд грн;

ветеранам и членам их семей — выдано 1122 гранта на 525 млн грн.

Как получить грант

Грантовые программы открывают возможности для старта и развития бизнеса как опытным предпринимателям, так и новичкам. Подать заявку можно через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

По программе "Власна справа" для получения микрогранта более 75 тыс. грн необходимо создать 1-2 рабочих места, а по другим программам – до нескольких десятков.

Молодежь в возрасте до 25 лет может получить грант до 150 тыс. грн без обязательства создавать рабочие места, но с требованием регистрации как ФЛП.

Вырученные средства возвращаются государству через налоги и сборы в течение трех лет деятельности предприятия.

Проект "єРобота" был введен правительством в июле 2022 года для оказания поддержки бизнеса и стимулирования создания новых рабочих мест.

Он включает в себя несколько грантовых программ. В частности, это программы:

микрогрантов для открытия или развития собственного бизнеса;

грантов для ветеранов и второго из их супругов;

грантов для создания и развития перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Напомним, правительство расширило условия грантовой программы "Власна справа", чтобы поддержать еще больше украинцев в начале или развитии собственного бизнеса. В частности, с 2025 года гранты стали доступны для предпринимателей, занимающихся производством вин, а также было увеличено количество участвующих в программе банков.