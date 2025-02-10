"єРобота": языковая школа обновила оборудование благодаря грантам

С 2022 года правительство внедряет проект "єРобота", одним из ключевых элементов которого является программа "Собственное дело", предоставляющая микрогранты до 250 тыс. грн. Благодаря этой инициативе, языковая школа Aloha приобрела новое оборудование для улучшения и расширения своих проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

О языковой школе

@Aloha_language_school – школа разговорного английского онлайн.

Ольга Мазалевская, основательница языковой школы Aloha, имеет более 23 лет опыта в маркетинге, предпринимательстве и образовании.

Она также является основательницей рекламного агентства Avantime и стартапа Simple Learning Platform. Идея создать языковую школу возникла из ее личного опыта, отмечают в Минэкономики.

В 2015 году Ольга Мазалевская создала школу Aloha для взрослых, сосредоточившись на разговорной практике. В течение 9 лет школа разработала собственные учебные материалы, в частности, первый украинский учебник по английскому для взрослых в 2017 году.

В 2020 году Aloha адаптировалась к онлайн-формату, проводя первые онлайн-занятия всего через два дня после начала карантина. Даже во время войны, в марте 2022 года, школа запустила бесплатный курс для более чем 15 000 человек, сообщают в пресс-службе.

Грант для развития проектов

Благодаря гранту "Власна справа" Aloha приобрела новое оборудование для развития своих проектов. В настоящее время команда завершает разработку новой EdTech платформы для изучения английского, учитывающего потребности как учащихся, так и учителей.

Правительственный проект "єРобота"

Правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Зроблено в Україні". Это приложение предлагает различные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.

Ключевые направления - это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов ветеранам и вторым супругам, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства. Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Как гранты помогли бизнесу

Напомним, бренд крафтовой продукции из лаванды воспользовался программой и закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Продукцию можно купить в любое время года. Это – эфирные масла, соевые свечи, мыло-скрабы и другие натуральные изделия.

Кроме того, на грантовые средства предпринимательница открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе. Она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей. В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.

Благодаря грантовой помощи производитель крафтовых соусов из Полтавщины масштабировал производство. Сегодня в ассортименте Try It – 9 авторских соусов: Чили-ежевика, Чесничный айоли, Ореховый соус, Песто, Барбекю, Чимичури, Тайский соус, Соус из печеных овощей и Терияки.