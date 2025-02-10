"єРобота": мовна школа оновила обладнання завдяки грантам

З 2022 року уряд впроваджує проєкт "єРобота", одним із ключових елементів якого є програма "Власна справа", що надає мікрогранти до 250 тис. грн. Завдяки цій ініціативі мовна школа Aloha придбала нове обладнання для покращення та розширення своїх проєктів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Про мовну школу

@Aloha_language_school – школа розмовної англійської онлайн.

Ольга Мазалевська, засновниця мовної школи Aloha, має понад 23 роки досвіду в маркетингу, підприємництві та освіті.

Вона також є засновницею рекламної агенції Avantime та стартапу Simple Learning Platform. Ідея створити мовну школу виникла з її особистого досвіду, зазначають в Мцнекономіки.

У 2015 році Ольга Мазалевська створила школу Aloha для дорослих, зосередившись на розмовній практиці. Протягом 9 років школа розробила власні навчальні матеріали, зокрема перший український підручник з англійської для дорослих у 2017 році.

У 2020 році Aloha адаптувалася до онлайн-формату, проводячи перші онлайн-заняття всього через два дні після початку карантину. Навіть під час війни, у березні 2022 року, школа запустила безкоштовний курс для понад 15 000 людей, повідомляють в пресслужбі.

Грант для розвитку проєктів

Завдяки гранту "Власна Справа" Aloha придбала нове обладнання для розвитку своїх проєктів. Наразі команда завершує розробку нової EdTech платформи для вивчення англійської, що враховує потреби як учнів, так і вчителів.

Урядовий проєкт "єРобота"

Уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.

Ключові напрямки - це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів ветеранам та другому з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Як гранти допомогли бізнесу

Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.

Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Завдяки грантовій допомозі виробник крафтових соусів з Полтавщини масштабував виробництво. Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.