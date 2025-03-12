Держава вже інвестувала 12 млрд грн у розвиток бізнесу: скільки підприємців отримали гранти

Держава інвестувала 12 млрд грн у розвиток малого та середнього бізнесу через грантові програми “єРобота”. Завдяки фінансовій підтримці майже 25 000 підприємців змогли започаткувати або розширити власну справу. Вже 75% цих коштів грантери повернули до бюджету у вигляді податків та зборів.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Завдяки цій підтримці підприємці запустили роботу тисяч компаній, змогли масштабувати свій бізнес, збільшити обсяги виробництва товарів і послуг, вийти на нові ринки, створити понад 65 тисяч робочих місць. Грантери вже сплатили до бюджету понад 9 млрд грн податків і зборів", — зазначила Свириденко.

Основні цифри

Від запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року:

за програмою "Власна Справа" — видано 22 488 мікрогрантів на 5,3 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств — видано 926 грантів на 4,6 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 268 грантів на 1,3 млрд грн;

ветеранам та членам їхніх родин — видано 1 122 гранти на 525 млн грн.

Як отримати грант

Грантові програми відкривають можливості для старту та розвитку бізнесу як для досвідчених підприємців, так і для новачків. Подати заявку можна через портал "Дія" разом із бізнес-планом.

За програмою"Власна справа" для отримання мікрогранту понад 75 тис. грн необхідно створити 1-2 робочі місця, а за іншими програмами – до кількох десятків.

Молодь до 25 років може отримати грант до 150 тис. грн без зобов’язання створювати робочі місця, але з вимогою реєстрації як ФОП.

Отримані кошти повертаються державі через податки та збори протягом трьох років діяльності підприємства.

Проєкт "єРобота" був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.

Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми:

мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу;

грантів для ветеранів та другого з їх подружжя;

грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Нагадаємо, уряд розширив умови грантової програми "Власна справа", аби підтримати ще більше українців у започаткуванні чи розвитку власного бізнесу. Зокрема, з 2025 року гранти стали доступні для підприємців, які займаються виробництвом вин, а також було збільшено кількість банків, що беруть участь у програмі.